В Петрозаводске выбрали самые красивые и комфортные дворы (ФОТО)

В столице Карелии стали известны победители конкурса «Мой комфортный двор»: лучших из лучших выбрали в двух номинациях.
В Петрозаводске подвели итоги городского конкурса «Мой комфортный двор», сообщили в городской администрации.
Победителей и призёров определили по двум номинациям. Среди них – «Территория комфорта» – на лучшее оснащение двора элементами благоустройства: скамейками, детским игровым оборудованием, спортивными площадками, беседками и др. и «Зеленый островок» – на лучшее озеленение и цветочное оформление дворовой территории.
Конкурсная комиссия не только рассматривала фотографии, присланные участниками, но и выезжала на придомовые территории, чтобы пообщаться с инициативными гражданами, обсудить способы и формы благоустройства и своими глазами увидеть, как жители карельской столицы самостоятельно организуют во дворах комфортные условия и озеленение. Специалисты комитета ЖКХ высоко оценили работу всех претендентов.
В номинации «Территория комфорта» победителями и призёрами стали:
Первое место – улица «Правды», дом № 38В (ТСЖ «Заречье-8»);
Второе место – Лососинское шоссе, дом № 28;
Третье место – Мурманская улица, 30А.
В номинации «Зеленый островок» победителями и призёрами стали:
Первое место – Финский проезд, дом № 15;
Второе место – улица Водников, дом № 1.
Третье место разделили Соломенская улица, дом № 25 и улица «Правды», дом № 38В (ТСЖ «Заречье-8»).
Представителей перечисленных домов наградят благодарственными письмами и подарками от спонсоров. Лауреаты конкурса на следующей неделе могут обратиться за информацией о получении призов в управление благоустройства и экологии по телефону: 71-35-66.
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