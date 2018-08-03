В Петрозаводске выбран лучший сувенир с символикой города

Определены победители интернет-опроса на лучший сувенир с символикой Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Завершено голосование на лучший сувенир с символикой Петрозаводска. В группе администрации в социальной сети "Вконтакте" свое мнение высказали 713 человек. Больше всего голосов набрали объемные открытки с видами железнодорожного вокзала и набережной Онежского озера Александра Черемицина. За них высказались 38.85% респондентов.

Второе место – у ИП Якубенко Михаил Александрович "Карельские мастера". Пользователи группы высоко оценили настольный перекидной календарь с ручкой из карельской берёзы, настенные часы, подставку для бумаги для записей с пушкой Александровского завода, карандашницу из карельской берёзы и магнит из шпона карельской березы с памятником Петру I. Эти сувениры получили признание 20.34% респондентов.

Третье место у парусника из дерева и шкатулки "Домик", предоставленных УФСИН России по Республике Карелия. У этих работ – 11.22% голосов.

Победителям и участникам конкурса будут вручены благодарственные письма и оказана помощь в продвижении сувениров.