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В Петрозаводске вылетевший на красный свет водитель устроил жесткую групповую аварию (ВИДЕО)

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14:02, 10 Февраля 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / скрин видео
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Групповое ДТП с участием трех автомобилей произошло на пересечении улиц Чапаева и Пархоменко.

Авария произошла в Петрозаводске 10 февраля на пересечении улиц Чапаева и Пархоменко, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Кроссовер выезжал на перекрёсток с улицы Пархоменко, со стороны телецентра. Судя по видео с камеры наблюдения, автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора. В это время двигающийся по улице Чапаева в сторону центра легковой автомобиль врезался в выезжающий с улицы Пархоменко кроссовер. 

От удара кроссовер отбросило на угол перекрёстка и развернуло, после чего он врезался в еще один автомобиль, который выезжал во встречном направлении с улицы Пархоменко. Двигавшийся по улице Чапаева автомобиль также развернуло и отбросило влево.

Момент ДТП зафиксировали камеры компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру", а также видеорегистратор очевидца.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель в районе Карелии устроил ДТП, где пострадали три человека.

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