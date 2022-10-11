В Петрозаводске высадили деревья, выращенные 91-летней горожанкой (ФОТО)

Пенсионерка подарила Петрозаводску саженцы молодых дубов.

Ольга Пярсон, 91-летняя петрозаводчанка, подарила городу выращенные ею саженцы молодых дубов. Как рассказали в администрации, пенсионерка сама обратилась в мэрию с предложением использовать деревья в озеленении города.

В результате 7 дубков были высажены в Олимпийском сквере на Древлянке. Их, а также две молодые яблони посадили студенты Петрозаводского лесотехнического техникума под руководством своего преподавателя Майи Гордеевой и консультанта управления благоустройства и экологии Арины Еглачевой.

Помимо этого, члены организации «Зеленый лист» в конце августа участвовали в озеленении парка Беличий Остров на Кукковке, высадив там 21 молодой дуб. Организация использует для проведения экологических акций средства, собранные в результате сбора макулатуры.