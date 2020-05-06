В Петрозаводске высадят 300 тысяч цветов

Администрацией разработана концепция озеленения Петрозаводска в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

В 2020 году запланированы масштабные работы по озеленению Петрозаводска. Планируется введение многолетников, установка конструкций для круглогодичного цветочного и декоративного оформления в центральной части города, ремонт газонов, увеличение числа цветников.

Новые цветники, в частности, появятся на улицах Германа Титова, Свердлова, Сортавальской, Ленинградской в районе пересечении с набережной Варкауса, на Пионерской аллее на улице Анохина, в парке Победы на пересечении проспекта Ленина и Пушкинской улицы, на Кукковском кольце, на площади Гагарина, на Березовой аллее, в Кленовом сквере, на Онежской набережной. Газон на Советской площади на июнь-август преобразуется в большой цветник "Фестиваль цветов", а в августе будет произведена пересадка цветов на клумбы отремонтированных за лето объектов благоустройства.

В этом году планируется установка вазонов для круглогодичного цветочного и декоративного оформления в центре города.

В рамках реализации проекта "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев" планируется высадить 60 лип на магистральных газонах проспекта Александра Невского, 25 яблонь в Гиперборейском сквере, десять лип на проспекте Ленина, 30 декоративных кустарников в сквере Ортье Степанова, а также более 300 деревьев различных пород на Левашовском бульваре.

Ландшафтные композиции, состоящие из хвойных и декоративных лиственных кустарников с подбивкой травянистыми однолетними и многолетними растениями, появятся в парке Победы, в сквере Горсовета, на Советской площади, на проспекте Ленина и в сквере Элиаса Лённрота.

Летом пройдет также ремонт газонов на проспектах Ленина, Карла Маркса и Александра Невского, на улицах Еремеева, Шотмана, Кирова, Герцена, Пушкинской, Мурманской, а также на Онежской набережной, Советской площади и площади Гагарина, а также у Вечного огня.

В настоящее время идут конкурсные процедуры. Все работы начнутся, как только позволят погодные условия.

Власти города приглашают петрозаводчан поделиться мнением и высказать предложения по развитию озеленения общественных территорий карельской столицы на портале "Активный горожанин" в разделе "Обсуждения".

Всего в Петрозаводске в 2020 году планируется высадка 300 тысяч цветов, а также четырёх тысяч многолетних растений.