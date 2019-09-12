В Петрозаводске высадят деревья и уберут мусор

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Сразу несколько экологических акций пройдет в Петрозаводске 13 и 14 сентября, сообщили в мэрии города.
В пятницу и субботу состоится сразу две экологических акции. 13 сентября в 17.00 активных горожан приглашают в Губернаторский сад. Помимо уборки, специалисты проведут обрезку зеленых насаждений.
14 сентября состоится очередной субботник в рамках акции "Чистый Петрозаводск". На этот раз уборка пройдёт в Олимпийском сквере на Древлянке. Зеленая зона расположена на пересечении Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы. Начало – в 14.00.
Помимо этого, 13 сентября посадят деревья на Карельском проспекте.
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