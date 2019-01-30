В Петрозаводске за день к ответственности привлекли более 20 водителей

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В ходе мероприятия "Водитель, береги пешехода" 22 водителя привлечены к административной ответственности, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В разных районах Петрозаводска 29 января автоинспекторы провели рейды вблизи пешеходных переходов. В ходе мероприятия сотрудниками проведено 180 профилактических бесед с водителями, 40 бесед с пешеходами, пресечено 22 нарушения ПДД.
Водители не предоставляли преимущество в движении пешеходам, нарушали требования сигналов светофоров и дорожных знаков, управляли транспортным средством с нечитаемыми номерами, имели неоплаченные штрафы за нарушения Правил дорожного движения.
Также к административной ответственности был привлечен пешеход за переход дороги вне установленного для перехода места
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