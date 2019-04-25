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Новости. Происшествия
09:20, 25 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске за день сгорело более 2,7 тысяч кв м мусора

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Пожары произошли на 10 улицах города 24 апреля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

На двух улицах (Дружбы и Новосулажгорской), а также на Родниковом проезде сгорел мусор на площади 300 кв м.

В 14.22 на ул. Муезерской, у д.166А произошел пожар на открытой территории – уничтожен мусор на площади 300 кв. м.

Поздним вечером на ул. Пограничной, у д. 54 горел мусор на площади 2 тысяч кв. м.

Остальные пожары незначительны – улицы Советская, Кирпичная, Лососинская, Дружбы, Парниковая и Первомайский проспект.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

 

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Комментарии

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zenden
2019-04-25 10:08:48
Утилизация мусора по автоспецтрансовки .
кир
2019-04-25 10:05:42
Поклонение огню у полудиких. Это было заложено в наших генах давно, ещё до христианства, которому от силы всего несколько сот лет.
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