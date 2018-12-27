В Петрозаводске за год по вине водителей автобусов пострадали 32 человека

По сравнению с прошлым годом наблюдается рост количества ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшую среду 26 декабря в Госатоинспекции Петрозаводска состоялась рабочая встреча с руководителями организаций, осуществляющих пассажирские перевозки маршрутным транспортом на территории города.

В мероприятии приняли участие представители администрации петрозаводского городского округа, сотрудники ГИБДД и руководители автотранспортных предприятий.

Госавтоинспекция Петрозаводска всерьез обеспокоена ситуацией с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров общественным транспортом. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост количества ДТП, совершенных по вине водителей автобусов.

Так, в текущем году на территории Петрозаводска с участием автобусов зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 38 человек получили травмы, 2 человека погибли. По вине водителей автобусов произошло 18 ДТП, в которых пострадали 32 человека. С участием троллейбусов зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения, по вине водителей троллейбусов произошло 2 ДТП, 2 человека ранены.

Начальник Госавтоинспекции Александр Дышаев рассказал об основных нарушениях Правил дорожного движения со стороны водителей автобусов - это проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части, управление с техническими неисправностями, разговор по телефону.

"Водители, совершая эти нарушения, не задумываются, что они могут привести к ДТП и пострадают ни в чем неповинные люди", - обратился к руководителям главный государственный инспектор безопасности дорожного движения.

Руководителям автопредприятий было рекомендовано усилить работу с водительским составом по профилактике нарушений ПДД, систематизировать проведение перед выпуском на линию дополнительных инструктажей с водительским составом о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

До присутствующих была доведена информация об изменениях в законодательстве Российской Федерации в сфере безопасности пассажирских перевозок. Особый акцент был сделан на изменениях, вступающих в силу 1 июля 2019 года. Они касаются оснащения тахографами транспортных средств категорий М2, М3, осуществляющих городские регулярные перевозки, в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.