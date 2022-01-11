В Петрозаводске за минувший год в 25 ДТП пострадали 26 детей (ВИДЕО)

Больше всего травм получили в ДТП дети-пешеходы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

По итогам 2021 года в Петрозаводске наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и количества пострадавших, отметили в Госвтоинспекцуии города. Так, в минувшем году в 25 дорожных происшествиях 26 детей получили травмы различной степени тяжести. В 2020 году было зарегистрировано 35 ДТП, в которых 38 несовершеннолетних получили травмы.

В 12 ДТП пострадали 12 пешеходов, в 9 ДТП – 10 детей- пассажиров транспортных средств, еще в 4 ДТП - 4 несовершеннолетних велосипедиста.

Самой страдающей категорией детей - участников дорожного движения по статистике во все анализируемые периоды остаются дети-пешеходы. С их участием зарегистрировано 46% ДТП. Однако, в сравнении с прошлым годом, в 2021 году в 2 раза увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов. В половине случаев ими были нарушены Правила дорожного движения для велосипедистов. Участниками данных происшествий стали дети в возрасте от 9 - 13 лет.

Из 12 пострадавших детей-пешеходов 7 нарушили Правила дорожного движения: 4 - выбежали под колеса автомобиля во дворе из-за стоящего транспорта, 2 - переходили проезжую часть вне установленного для перехода места, 1 ребенок вышел на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Больше всего происшествий с участием детей зарегистрировано в среду, четверг и воскресенье (5, 6, 5 ДТП соответственно).

Самыми аварийными месяцами стали апрель и октябрь (по 4 ДТП, 25 % от общего числа ДТП), в сентябре впервые за последнее десятилетие зарегистрировано всего 1 ДТП с участием несовершеннолетних, хотя традиционно значительное количество ДТП регистрировалось именно в этом месяце, и обусловлено это было началом уче6ного года.

Самой страдающей возрастной категорией стали несовершеннолетние 10 - 14 лет (10 детей, 40%) .