В Петрозаводске за сутки произошло три пожара

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Возгорания произошли в мусорном контейнере и на открытой территории, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 13.32 на ул. Волховской, 12 произошел пожар в мусорном контейнере. В результате поврежден контейнер на площади 2 кв м.
В 17.18 на ул. Соломенской, 4А, а также на ул. Мерецкова в 22.52 произошли пожары на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 8 кв м.
Причины, виновные устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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