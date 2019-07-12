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Новости. Происшествия
09:15, 12 Июля 2019
фото: @ ТАСС / Егор Алеев

В Петрозаводске за сутки произошло три пожара

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Возгорания произошли в мусорном контейнере и на открытой территории, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 13.32 на ул. Волховской, 12 произошел пожар в мусорном контейнере. В результате поврежден контейнер на площади 2 кв м. 

В 17.18 на ул. Соломенской, 4А, а также на ул. Мерецкова в 22.52 произошли пожары на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 8 кв м.

Причины, виновные устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет. 

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