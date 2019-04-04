В Петрозаводске за сутки сгорели автомобиль и контейнер

В карельской столице в среду произошло три пожара, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Так, в 19.21 произошел пожар в жилом доме на улице Варламова. Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

На Старой Кукковке в гаражном кооперативе из-за неисправности топливной системы сгорел отечественный автомобиль.

В 01.18 на улице Сулажгорской сгорел пластиковый мусорный контейнер.