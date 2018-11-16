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Новости. Происшествия
09:10, 16 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске за сутки сгорело 8 мусорных контейнеров одной компании

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Два пожара произошло на Ключевой, один – на Первомайском проспекте, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший четверг в 16.26 на пр. Первомайском, 28 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере, принадлежащем. В результате контейнер поврежден на площади 0,3 кв м.

Ночью 16 ноября на Ключевой произошло два пожара.

В 4.13 на ул. Гвардейской, 13 загорелись пластиковые мусорный контейнеры. Сгорело четыре контейнера общей площадью 6 кв м.

В 4.37 на ул. Сусанина, 1 сгорело три мусорных контейнера на общей площади 4 кв м.

Все сгоревшие контейнеры принадлежали ООО "Экоград-Петрозаводск".

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

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Комментарии

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кир
2018-11-16 10:45:17
Нашим людям из чугуния надо контейнеры делать.
ни фига себе
2018-11-16 09:38:50
....конкуренция то какая ? аж дух захватывает ....прямо Чикаго ,карельское .
Гость
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