В Петрозаводске за сутки сгорело 8 мусорных контейнеров одной компании

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Два пожара произошло на Ключевой, один – на Первомайском проспекте, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувший четверг в 16.26 на пр. Первомайском, 28 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере, принадлежащем. В результате контейнер поврежден на площади 0,3 кв м.
Ночью 16 ноября на Ключевой произошло два пожара.
В 4.13 на ул. Гвардейской, 13 загорелись пластиковые мусорный контейнеры. Сгорело четыре контейнера общей площадью 6 кв м.
В 4.37 на ул. Сусанина, 1 сгорело три мусорных контейнера на общей площади 4 кв м.
Все сгоревшие контейнеры принадлежали ООО "Экоград-Петрозаводск".
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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