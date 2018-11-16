В Петрозаводске за сутки сгорело 8 мусорных контейнеров одной компании

Два пожара произошло на Ключевой, один – на Первомайском проспекте, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший четверг в 16.26 на пр. Первомайском, 28 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере, принадлежащем. В результате контейнер поврежден на площади 0,3 кв м.

Ночью 16 ноября на Ключевой произошло два пожара.

В 4.13 на ул. Гвардейской, 13 загорелись пластиковые мусорный контейнеры. Сгорело четыре контейнера общей площадью 6 кв м.

В 4.37 на ул. Сусанина, 1 сгорело три мусорных контейнера на общей площади 4 кв м.

Все сгоревшие контейнеры принадлежали ООО "Экоград-Петрозаводск".

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.