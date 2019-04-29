В Петрозаводске за вечер вспыхнуло два пожара

Пожары произошли в неэксплуатируемом строении и частной бане 28 апреля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 18.09 на ул. Боровой, 22 произошел пожар в неэксплуатируемом строении. В результате строение сгорело.

В 18.33 на ул. Сулажгорского кирпичного завода, 58 произошел пожар в частной бане. В результате повреждена стена на площади 1 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.