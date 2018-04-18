В Петрозаводске задержали людей, разбиравших железную дорогу

На улице Пограничной в Петрозаводске задержаны двое мужчин, разбиравших железнодорожные пути, сообщает отдел Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел во вторник вечером.

"Сработала тревожная сигнализация на объекте, расположенном на улице Пограничной. Сотрудники в считанные минуты прибыли на место и задержали двух граждан, которые разбирали железнодорожные пути", - рассказали в ведомстве.

Одним из задержанных оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за тяжкие преступления.

"На счету второго – ему 29 лет – ряд административных правонарушений, преимущественно за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения и распитие в неположенном месте", - отметили в Росгвардии.

Задержанные доставлены в полицию, по факту хищения рельсов проводится проверка.