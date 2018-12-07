В Петрозаводске задержали подростка, вскрывшего магазин

Сотрудники частного охранного предприятия задержали молодого человека, вскрывшего магазин в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в охранном предприятии "Феликс Секьюрити", в четверг около 23.00 сработала сигнализация в одной из торговых точек, расположенных на Первомайском проспекте, дома №20.

Прибыв на место экипаж увидел, что двери магазина взломаны, стекло разбито. Внутри молодой человек 2003 года рождения уже взял деньги из кассы и собирал товар. В сумку он положил 12 блоков сигарет.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ЧОПа и вскоре был передан наряду ППС, прибывшему на место преступления.