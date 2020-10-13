В Петрозаводске задержан алиментщик, объявленный в федеральный розыск

В столице Карелии нашелся мужчина, которого приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов, сообщили в УФСИН по Карелии.

Сотрудники отделения розыска УФСИН по Карелии в Петрозаводске нашли жителя Костромской области, осужденного за неуплату алиментов и приговоренного к лишению свободы.

Осужденный 38-летний мужчина обязан был самостоятельно прибыть в колонию-поселение по месту жительства, однако, сразу после вынесения приговора уехал в Мурманскую область на заработки.

УФСИН России по Костромской области объявил осужденного в розыск.

Благодаря грамотным действиям сотрудников карельского УФСИН алиментщик был задержан, после чего Петрозаводский городской суд заключил жителя Костромской области под стражу и направил его в колонию-поселение в Костромскую область под конвоем.