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В Петрозаводске задержан алиментщик, объявленный в федеральный розыск

Новости. Происшествия
11:33, 14 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В столице Карелии нашелся мужчина, которого приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов, сообщили в УФСИН по Карелии.

Сотрудники отделения розыска УФСИН по Карелии в Петрозаводске нашли жителя Костромской области, осужденного за неуплату алиментов и приговоренного к лишению свободы.

Осужденный 38-летний мужчина обязан был самостоятельно прибыть в колонию-поселение по месту жительства, однако, сразу после вынесения приговора уехал в Мурманскую область на заработки.

УФСИН России по Костромской области объявил осужденного в розыск.

Благодаря грамотным действиям сотрудников карельского УФСИН алиментщик был задержан, после чего Петрозаводский городской суд заключил жителя Костромской области под стражу и направил его в колонию-поселение в Костромскую область под конвоем.

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