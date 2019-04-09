В Петрозаводске задержан автомобильный вор, подельником которого стал подросток

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли серию краж из отечественных автомобилей, сообщает МВД Карелии.

В конце марта в полицию Петрозаводска с заявлениями о кражах из автомобилей обратились сразу несколько жителей Ключевой. Преступления были совершены в один промежуток времени. При этом отбирались отечественные автомобили. Механизм совершения преступлений и предметы преступного посягательства повторялись. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых – двоих ранее судимых молодых людей, один из которых еще не достиг совершеннолетия.

В одном случае юноши сняли замок с двери, чтобы установить на свой автомобиль, однако впоследствии он молодым похитителям не пригодился и был выброшен. Также они вскрыли капот и похитили аккумуляторную батарею.

В другой машине подростку и его приятелю приглянулся аккумулятор, кроме того, вскрыли дверь и забрали магнитолу. То же самое они повторили еще с одним автомобилем, плюс забрали чехлы для сидений, которые они использовали на своем транспорте. Из четвертого они похитили лобовое стекло.

Полицейские изъяли чехлы для сидений и лобовое стекло, аккумуляторные батареи и автомагнитолы злоумышленника продали.

Возбуждены уголовные дела, фигуранты проверяются на причастность к совершению иных преступлений.