В Петрозаводске задержан подозреваемый в избиении полковника ФСИН железными прутьями

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в жестоком избиении подполковника ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Бадрудина Дамаданова.

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского Следкома, 28 февраля в Петрозаводске следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан 30-летний мужчина, который доставлен в северную столицу, ему предъявлено обвинение.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 23 ноября 2017 года около одного из домов по улице Дыбенко обвиняемый с соучастником, напали на высокопоставленного сотрудника ФСИН, которого жестоко избили железными прутьями, нанеся множественные удары по голове и телу. Однако они не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и был своевременно госпитализирован.

Решается вопрос об аресте обвиняемого, проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения его соучастников и привлечение их к уголовной ответственности.

По данным СМИ, потерпевшим является подполковник ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Бадрудин Дамаданов.