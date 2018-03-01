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Новости. Общество
13:08, 01 Марта 2018

В Петрозаводске задержан подозреваемый в избиении полковника ФСИН железными прутьями

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Правоохранители задержали одного из подозреваемых в жестоком избиении подполковника ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Бадрудина Дамаданова.

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского Следкома, 28 февраля в Петрозаводске следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  был задержан 30-летний мужчина, который доставлен в северную столицу, ему предъявлено обвинение.

Из материалов уголовного дела следует, что  вечером 23 ноября 2017 года около одного из домов по улице Дыбенко обвиняемый с  соучастником, напали на высокопоставленного сотрудника ФСИН, которого жестоко избили железными прутьями, нанеся множественные удары  по голове и телу. Однако они не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и был своевременно госпитализирован.

Решается вопрос об аресте обвиняемого, проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения его соучастников и привлечение их к уголовной ответственности.

По данным СМИ, потерпевшим является подполковник ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Бадрудин Дамаданов.

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