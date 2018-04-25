В Петрозаводске задержан серийный квартирный вор

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж в Петрозаводске и Ленобласти, сообщает МВД Карелии.

В середине февраля сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двух квартирных кражах. Оба преступления были совершены на Ключевой. Злоумышленник, вскрывая дверные замки, проникал в квартиры и похищал бытовую технику, дорожные сумки, посуду.

Полицейские выяснили, что задержанный был объявлен в федеральный розыск за серию аналогичных преступлений в Ленобласти. Там ему инкриминируются более десятка эпизодов.

При обыске у фигуранта было обнаружено все имущество, которое указали в заявлениях потерпевшие. Также была изъята автомобильная мойка, которая не фигурировала ни в одном из заявлений.

Полицейские смогли установить ее владельца. Злоумышленник проник в кладовку одного из домов по улице Репникова, где и украл мойку, принадлежащую 48-летнему петрозаводчанину. Однако потерпевший не стал заявлять о краже, пока сами полицейские не пришли к нему, чтобы сообщить о найденном имуществе.

В настоящее время установлена причастность 42-летнего фигуранта к семи преступлениям имущественного характера. Он находится под стражей. Следствие продолжается.