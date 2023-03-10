В Петрозаводске задержаны молодые помощники мошенников, забиравшие деньги у стариков (ВИДЕО)

Шесть лет лишения свободы грозит курьерам, задержанным петрозаводскими полицейскими, сообщили в МВД Карелии.

Один из задержанных сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска по подозрению в мошенничестве — 20-летний житель Краснодарского края.

Для того, чтобы подзаработать, он нашел в интернете незаконную работу и согласился на нее. В его задачах было приезжать по адресам, которые ему указывают, и забирать деньги у пожилых граждан. Очередной заказ привел его в столицу Карелии — здесь он пришёл к пожилой женщине.

Незадолго до этого ей позвонили аферисты и убедили отдать незнакомцу 400 тысяч рублей, чтобы спасти родственника из беды. Когда женщина обратилась в полицию, подозреваемый уже уехал за пределы республики. Но это не помешало петрозаводским оперативникам установить личность фигуранта, задержать его и доставить в Карелию.

Еще один из подозреваемых, на днях задержанный полицией, — 20-летний петрозаводчанин.

Ранее он искал лёгкий заработок, чтобы погасить долги, накопившиеся из-за разгульного образа жизни. Так, он не погнушался обмануть 80-летнюю жительницу карельской столицы и забрал у нее 400 тысяч рублей. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела за мошенничество. Вскоре они оба предстанут перед судом — им грозит до 6 лет лишения свободы.

Полиция проводит дальнейшие оперативные мероприятия, направленные на установление остальных виновных, в том числе тех, кто находится за пределами нашей страны.