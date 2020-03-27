В Петрозаводске зафиксирован высокий уровень самоизоляции

На улицах Петрозаводска почти никого нет – все соблюдают режим самоизоляции.

Как показывает "Яндекс", индекс самоизоляции в Петрозаводске на 12.00 в субботу 4 апреля составляет 4.4 балла по 5-балльной шкале.

Напомним, "Яндекс" сообщил о создании индекса изоляции, согласно которому компания начала оценивать число оставшихся дома жителей России, в том числе Петрозаводска.

Проще говоря, "Яндекс" начал оценивать, как много людей сидит дома. Для этого аналитики "Яндекса" рассчитали специальный индекс самоизоляции. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 — “на улицах много людей” до 5 — ”все сидят по домам». Для расчёта индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".