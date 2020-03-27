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В Петрозаводске зафиксирован высокий уровень самоизоляции

Новости. Общество
14:46, 04 Апреля 2020
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На улицах Петрозаводска почти никого нет – все соблюдают режим самоизоляции.

Как показывает "Яндекс", индекс самоизоляции в Петрозаводске на 12.00 в субботу 4 апреля составляет 4.4 балла по 5-балльной шкале.

Напомним, "Яндекс" сообщил о создании индекса изоляции, согласно которому компания начала оценивать число оставшихся дома жителей России, в том числе Петрозаводска.

Проще говоря, "Яндекс" начал оценивать, как много людей сидит дома. Для этого аналитики "Яндекса" рассчитали специальный индекс самоизоляции. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 — “на улицах много людей” до 5 — ”все сидят по домам». Для расчёта индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-04 16:10:17
Я думал, у нас только один плешивый Сказочник. Но вы его переплюнули. Сегодня - 4 число, если кто не знает. Что курили-то?
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