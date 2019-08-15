В Петрозаводске загорелся железнодорожный вагон

Пожар произошел утром 14 августа на улице Зайцева, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 10.02 на ул. Зайцева, 65 произошел пожар в неэксплуатируемом железнодорожном вагоне.

В результате повреждена обшивка корпуса на площади 10 кв м.

Причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.