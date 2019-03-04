В Петрозаводске закроют мост из-за ремонта

На подъезде к Советскому мосту будет произведен ремонт дорожного полотна. 7 марта с 22.00 движение будет полностью перекрыто, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ориентировочные сроки работ по ликвидации просадки асфальтобетонного покрытия на улице Правды – с 7 по 11 марта.

На восстановление поврежденного участка дороги потребуется четыре дня. Поскольку через Советский мост пролегают маршруты общественного транспорта, основная часть работ производится в праздничные дни. Полностью перекрыть движение на данном отрезке улицы Правды специалисты планируют 7 марта с 22.00.

В ходе замены трубопровода вблизи Советского моста предполагается послойная утрамбовка дорожной насыпи с последующим покрытием ее холодным асфальтобетоном. Все ремонтно-восстановительные работы будут выполнены за счет организаций-подрядчиков.

Примерный срок завершения ремонта дорожного покрытия – 11 марта.