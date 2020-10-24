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В Петрозаводске закрыли еще один аварийный мост

Новости. Общество
09:16, 25 Октября 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Пешеходный мост через Лососинку у Якорного парка закрыт для движения, сообщили в администрации столицы Карелии.

В связи с аварийным состоянием мост через Лососинку, соединяющий Онежскую набережную с Якорным парком, закрыли для движения. В настоящее время объект требует полного обследования, по итогам которого будет принято решение о проведении ремонтных работ.

Сейчас аварийный мост обнесен сигнальной лентой, движение по нему крайне опасно.

В мэрии просят горожан и гостей карельской столицы использовать для прогулок другие объекты пешеходной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что аварийный пешеходный мост на Лососинской набережной полностью закрыт, подрядчику, несвоевременно оградившему территорию, грозят штрафные санкции.

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