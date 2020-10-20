Подрядчика, не оградившего опасный мост в Петрозаводске, ждет штраф

Аварийный пешеходный мост на Лососинской набережной полностью закрыт, подрядчику, несвоевременно оградившему территорию, грозят штрафные санкции, сообщили в администрации Петрозаводска.

На прошлой неделе пешеходный мост, связывающий Лососинскую набережную и стадион "Спартак", признан аварийным. Для безопасности горожан движение по данному мосту полностью прекращено.

Подрядная организация ООО "Свой дом", выполняющая ремонт лестничного спуска на Лососинской набережной, была обязана установить запрещающие знаки для предотвращения доступа пешеходов на мост. Однако в ходе очередной инспекции объекта сотрудниками администрации сигнальные ленты и информационные таблички не были обнаружены. Доступ пешеходов на мост не был ограничен.

В настоящее время нарушение устранено. Вместе с тем подрядчику грозит штраф за несоблюдение норм по обеспечению безопасности.

Администрация Петрозаводска просит жителей заблаговременно планировать свой маршрут и использовать другие объекты пешеходной инфраструктуры, расположенные на данной территории. Движение по аварийному мосту крайне опасно.

Ранее в "Столицу на Онего" обратились петрозаводчане, которые сообщили, что у "Спартака" по аварийному мосту, который находится в стадии ремонта, беспрепятственно ходят пешеходы, рискуя напороться на арматуру. Табличек, предупреждающих об опасности нигде нет.