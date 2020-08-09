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В Петрозаводске замусорили территорию вокруг фонтана, который несколько раз громили вандалы (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 10 Августа 2020
фото: Маргарита Зотикова/"Живой Петрозаводск"
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Благоустроенный сквер на набережной Варкауса, где установили питьевой фонтанчик, закидали мусором.

В паблике "Живой Петрозаводск" горожанка разместила фото, на которых запечатлела замусоренный сквер у фонтана на набережной Варкауса.

"Территория около многострадального фонтанчика РКС оказалась никому не нужна, - написала горожанка. - Очень больно смотреть на происходящее, туристов в городе с каждым днём всё больше, впечатления будут незабываемыми!".

Напомним, питьевой фонтан, которые установила компания РКС в сквере, несколько раз подвергался нападкам вандалов, пока на хулиганов не завели уголовное дело.

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Комментарии

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Generalus87
2020-08-10 07:47:02
Вообще-то урны нужно хоть иногда убирать, так как мусор сам оттуда испариться не может.
Театральный критик
2020-08-10 07:43:41
Туристы и насвинячили
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