В Петрозаводске замусорили территорию вокруг фонтана, который несколько раз громили вандалы (ФОТО)

Благоустроенный сквер на набережной Варкауса, где установили питьевой фонтанчик, закидали мусором.

В паблике "Живой Петрозаводск" горожанка разместила фото, на которых запечатлела замусоренный сквер у фонтана на набережной Варкауса.

"Территория около многострадального фонтанчика РКС оказалась никому не нужна, - написала горожанка. - Очень больно смотреть на происходящее, туристов в городе с каждым днём всё больше, впечатления будут незабываемыми!".

Напомним, питьевой фонтан, которые установила компания РКС в сквере, несколько раз подвергался нападкам вандалов, пока на хулиганов не завели уголовное дело.