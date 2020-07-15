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Вандалы вновь сломали питьевой фонтан у Онежского озера в Петрозаводске

Новости. Общество
14:58, 16 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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В благоустроенном сквере на набережной Варкауса питьевой фонтанчик в очередной раз пострадал от действий вандалов.

В минувшую среду, 15 июля, группа молодых людей из пяти человек опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере на набережной Варкауса, который благоустраивает "РКС-Петрозаводск". Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в паблике организации.

Напомним, в сквере, который еще не успели официально открыть, у питьевого фонтанчика украли кран. Из-за этого огромная струя из фонтана лилась прямо на дорожку сквера. Фонтан временно закрыли коробом, опасаясь новых нападок вандалов.

"Столько сил и времени было вложено в создание нового места отдыха для петрозаводчан, и вот что мы получаем в ответ – вандализм. Уважаемые жители города, если вы видите, что кто-то разрушает сквер, не проходите мимо! Не хочется, чтобы этим же летом сквер перестал быть украшением города. Новый уголок для отдыха создан радовать гостей и жителей Петрозаводска, давайте относиться к скверу бережно", - пишут в паблике "РКС-Петрозаводск".

Ранее петрозаводчане пожаловались на мусор, которым завалили сквер с питьевым фонтанчиком.

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Комментарии

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asusls
2020-07-16 15:08:15
Необходимо найти этих малолетних несознательных граждан и привлечь к ответственности, включая их родителей.
однозначно
2020-07-16 15:07:39
А что вы хотели от навальнят. Методички не было - протестанули как смогли.
Гость
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