В Петрозаводске запретили рекламу на объектах культурного наследия

Новые правила размещения вывесок на фасадах зданий Петрозаводска запрещают использование почти всех видов рекламных конструкций на домах, которые являются объектами культурного наследия.

"На зданиях, построенных до 1957 года включительно, объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, разрешается размещение только информационных табличек и настенных вывесок, выполненных из отдельных элементов: объемных отдельно размещаемых букв", – сообщила пресс-служба администрации города.

Для приведения фасадов зданий в соответствие с новыми требованиями власти города установили переходный период.

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