В Петрозаводске запретят остановку автомобилей в районе лыжной трассы "Фонтаны" и Конно-спортивного комплекса

Администрация Петрозаводска предупредила водителей о предстоящем изменении в схеме организации движения на Древлянке.

С февраля будет запрещена остановка транспортных средств на участках Конного переулка, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, в целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий, а также для улучшения пропускной способности улицы с 9 февраля будет запрещена остановка транспортных средств на некоторых участках Конного переулка.

Городские власти просят водителей проявлять внимательность и руководствоваться требованиями дорожных знаков.