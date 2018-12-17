В Петрозаводске заработает новый светофор

В ближайшие дни начнет работу новый светофорный объект на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Андропова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На выходных были завершены мероприятия по обустройству светофоров на перекрестке проспекта Карла Маркса с улицей Андропова техническими средствами организации дорожного движения.

"Завтра-послезавтра планируется ввод объекта в эксплуатацию. Дорожные ограждения, внешний вид которых вызвал нарекания горожан, расположены на данном участке в соответствии с требованиями государственных стандартов. Проект на обустройство светофорного объекта предполагает установку не только колонок и знаков, но и ограждений", – отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.