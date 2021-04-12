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В Петрозаводске застрявший на рельсах водитель-наркоман вёз с собой порошок в пакетике

Новости. Происшествия
10:41, 13 Апреля 2021
фото: Камера компании "Ситилинк" / скриншот видео
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Сотрудники карельской полиции рассказали подробности задержания водителя, который застрял на железнодорожных путях, бросил машину и убежал.

В ночь на 8 апреля очевидец позвонил в полицию Петрозаводска и сообщил, что в районе Первомайского проспекта иномарка выехала на железнодорожное полотно и застряла. Затем ее водитель покинул машину и побежал в сторону улицы Шотмана.

Как сообщили в полиции, на место инцидента прибыл наряд ГИБДД, который задержал водителя. По видимым признакам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и был направлен на медосвидетельствование. По факту управления автомобилем в состоянии опьянения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое - синтетический наркотик.

В отношении 31-летнего ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления горожанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере". Фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы, сообщили в МВД.

Ранее было опубликовано видео камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей, как водитель с признаками наркотического опьянения застрял на железнодорожных путях и выбежал из машины.

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