Водитель-наркоман застрял на железнодорожных путях в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель с признаками наркотического опьянения застрял на железнодорожных путях и выбежал из машины.

Инцидент произошел восьмого апреля в два часа ночи в Петрозаводске на Первомайском проспекте, у дома № 74, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра. В районе пересечения с улицей Новосулажгорская водитель выехал на заснеженный газон, затем направился к железнодорожным путям. Там он остановился. Из машины вышел пассажир. Автомобиль продолжил движение и выехал на железнодорожные пути, застряв на них.

После этого из автомобиля вышел человек, предположительно, водитель, и побежал по железнодорожным путям в сторону Товарной станции.

"ДТП Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на полицию сообщает, что в МВД о происшествии сообщил очевидец. Затем на место был отправлен патруль.

Водитель был задержан. По видимым признакам, он находился в состоянии наркотического опьянения. Автомобилист направлен на медицинское освидетельствование. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Проводится проверка.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела происшествие.

Ранее сообщалось, как автомобиль сбил пожилую пару в центре Петрозаводска.