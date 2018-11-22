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Новости. Общество
18:20, 22 Ноября 2018
фото: Администрация Петрозаводска

Снос аварийных домов завершили в Петрозаводске

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С начала года в Петрозаводске снесли 14 ветхих зданий, сообщили в мэрии города.

Демонтаж пустующих строений велся в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2018 год. Кроме сноса домов выполнены работы по уборке близлежащих хозяйственных построек, произведена подсыпка освобожденных площадок песком.


Администрация Петрозаводска

За год приведены в порядок территории по адресам: ул. Коммунальная, 7, ул. Халтурина, 3А, пер. Чапаева, 6, ул. Луначарского, 34, ул. Ригачина, 38, ул. Чапаева, 2, ул. Локомотивная, 19, ул. Подсочная, 20, ул. Свирская, 5, ул. Рабочая, 23, ул. Промышленная, 12, ул. Пробная, 20, проезд Высотный, 3, ул. Ригачина, 54.

 

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