В Петрозаводске завершились гастроли Малого театра

Именитые гости из Москвы завершили свои гастроли спектаклем «Пиковая дама».

Как рассказали в пресс-службе Главы Карелии, гастроли Государственного академического Малого театра в Петрозаводске, проходившие с 6 по 9 сентября, завершились спектаклем «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина в постановке народного артиста России Андрея Житинкина. Роли исполнили Максим Филатов, Ольга Жевакина, народные артисты России Людмила Титова и Александр Ермаков. Костюмы к спектаклю были выполнены по эскизам российского кутюрье Вячеслава Зайцева.

Помимо этого спектакля, петрозаводской публике была представлена «Женитьба» Н. В. Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина.

Малый театр, бывавший в столице Карелии уже три раза, приехал вновь благодаря программе «Большие гастроли».