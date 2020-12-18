В Петрозаводске зажгли главную елку города (ФОТО)

Столицу Карелии украсили к новогодним праздникам.

В минувшую пятницу, 18 декабря, зажгли огни елки на площади Кирова. елка на площади Кирова.

Фотокоррепондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как выглядит 18-метровая новогодняя красавица, которая в этом году украшена не только разноцветными шарами, но и большим световым шатром из гирлянд.

Напомним, Петрозаводск начали готовить к праздникам раньше обычного. Кроме главной елки на площади Кирова, в разных районах города появились 16 искусственных и натуральных елей. Впервые декоративные деревья установили в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе. Появятся искусственные ели также на аллеях: Берёзовой на Древлянке и Дружбы на Ключевой.

Город украшен и новогодней иллюминацией. На опорах уличного освещения в разных районах города ООО "Люмэн +" уже установило около 800 консолей, в том числе на модернизированных в этом году объектах: на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Еремеева.

На общественных территориях на Древлянке, Голиковке, в Центре, Октябрьском, Первомайском и других районах смонтировали декоративные световые фигуры. Гирляндами украсили живые деревья на площади Гагарина, на аллее Воинской Славы, в скверах Кукольного Театра, Центральном и Театральном.

В ближайшее время на площади Кирова появятся световые консоли и фигуры, посвящённые 100-летию Карелии, а также рождественский городок.

Напомним, Рождественская ярмарка начнет работать на площади Кирова с 24 декабря. 20 стилизованных домиков будут установлены в новогоднем городке уже в начале следующей недели.