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В Петрозаводске зажгли главную елку города (ФОТО)

Новости. Общество
12:43, 19 Декабря 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Столицу Карелии украсили к новогодним праздникам.

В минувшую пятницу, 18 декабря, зажгли огни елки на площади Кирова. елка на площади Кирова.

Фотокоррепондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как выглядит 18-метровая новогодняя красавица, которая в этом году украшена не только разноцветными шарами, но и большим световым шатром из гирлянд.

Напомним, Петрозаводск начали готовить к праздникам раньше обычного. Кроме главной елки на площади Кирова, в разных районах города появились 16 искусственных и натуральных елей. Впервые декоративные деревья установили в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе. Появятся искусственные ели также на аллеях: Берёзовой на Древлянке и Дружбы на Ключевой.

Город украшен и новогодней иллюминацией. На опорах уличного освещения в разных районах города ООО "Люмэн +" уже установило около 800 консолей, в том числе на модернизированных в этом году объектах: на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Еремеева.

На общественных территориях на Древлянке, Голиковке, в Центре, Октябрьском, Первомайском и других районах смонтировали декоративные световые фигуры. Гирляндами украсили живые деревья на площади Гагарина, на аллее Воинской Славы, в скверах Кукольного Театра, Центральном и Театральном.

В ближайшее время на площади Кирова появятся световые консоли и фигуры, посвящённые 100-летию Карелии, а также рождественский городок.

Напомним, Рождественская ярмарка начнет работать на площади Кирова с 24 декабря. 20 стилизованных домиков будут установлены в новогоднем городке уже в начале следующей недели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-19 13:38:06
Как-то это не радует, да и ни к чему вся эта помпезность в период пандемии, только деньги на ветер, причём деньги налогоплательщиков. Хотя кого-то это очень даже радует, я имею в виду тех, кто на этом привык "зарабатывать".
елпидифор
2020-12-19 13:24:26
"появятся световые консоли и фигуры, посвящённые 100-летию Карелии, а также рождественский городок". Это интригует: не удивлюсь, что к 100-летию Карельской трудовой коммуны мы увидим подсвеченную фигуру строителя коммунизма, а рядом - консоль рождественского вертепа. Это было бы в духе времени.
Саныч
2020-12-19 13:24:11
Так массовое мероприятие. Полицейские кордоны и катер с полицейскими водолазами в акватории Онего будут? Где таблички про маски, где санитайзеры?
однозначно
2020-12-19 13:10:56
Сейчас вечно недовольные злобные гринчи повылазят, а занознутая в понедельник из бункера выпрется
Гость
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