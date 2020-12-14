Рождественская ярмарка пройдет в Петрозаводске без мастер-классов и концертов

Приобрести товары местных производителей можно будет на площади Кирова уже на следующей неделе, сообщили в администрации города.

Рождественская ярмарка начинает работать на площади Кирова с 24 декабря. 20 стилизованных домиков будут установлены в новогоднем городке уже в начале следующей недели. В настоящее время идет активная работа с карельскими производителями, которые будут работать на ярмарке. Ожидается, что приобрести можно будет сувениры и подарки, рыбу, соления, хлебобулочные изделия и многое другое, рассказали в мэрии.

Как пояснила председатель комитета социального развития Любовь Иконникова, развлекательные мероприятия и мастер-классы, полюбившиеся петрозаводчанам в прошлом году, отменены в связи с эпидемиологической обстановкой. Однако настроение на ярмарке будет создавать музыкальное сопровождение, записанное Городским домом культуры специально для Рождественской ярмарки. Посетителей будет ждать радиоконцерт с шутками, песнями, гороскопами и другими музыкальными сюрпризами.

Рождественская ярмарка будет работать на площади с 24 декабря по 10 января с 16 до 20 часов в будни, с 11 до 17 часов в выходные и праздничные дни.

Ранее сообщалось, что каток начали устанавливать на площади Кирова в Петрозаводске.