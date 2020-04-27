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В Петрозаводске жених и невеста сделали для свадьбы кольца из карельской березы (ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 28 Апреля 2020
фото: ГТРК "Карелия"
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Молодая петрозаводская пара сыграла свадьбу без гостей и золотых колец из-за коронавируса.

Жители столицы Карелии Дарья и Сергей Деревнины в минувшие выходные обменялись во Дворце бракосочетаний кольцами, несмотря на ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса, рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

Дарья и Сергей вместе уже два года. Свадьбу запланировали еще в феврале и не предполагали, что в их планы вмешается Covid-9. Большой зал регистрации сегодня закрыт, а в малом зале во время церемонии могут находиться лишь жених с невестой и регистратор брака. Но даже эти ограничения не остановили молодоженов.

"Мы решили, что наш праздник не может испортить никакой вирус. Тем более, что праздник изначально планировался только лишь для нас, нашей семьи", - поделилась невеста.

Пара не смогла купить золотые кольца и сделала для церемонии колечки из карельской березы.

"Пришлось выходить из положения – сделать простые деревянные кольца на обычном токарном станке", - рассказал Сергей.

Подробнее в материале ГТРК "Карелия".

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