В Петрозаводске-женщина инвалид научилась работать пальцем ноги, чтобы выжить

В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.

Галина научилась ловко печатать мизинцем левой ноги. А после освоила мастерство создания видеороликов, видео-открыток, соцгрупп. Женщина стала активным пользователем сети Интернет. Тогда она еще не знала, что эти умения и навыки впоследствии помогут ей выживать.

Она пытается найти работу, чтоб не оказатья в доме для инвалидов. Но ее никто не берет.

"Попасть в дом инвалидов, в такой, как у нас в России, для меня это смерть, – заплакала Галина. – Во-первых, я человек домашний, а там обстановка совсем другая: безысходность, тоска, депрессия, от этого уже умереть можно. Во-вторых, конечно, уход там не такой, как индивидуальный, домашний уход, сами понимаете, там человек не свободен. Представьте, если рыбу вытащить из воды, что будет? Вот так же и со мной, если я попаду в инвалидный дом. Время идет – деньги тают. Все мои попытки устроиться на работу не увенчались успехом. Я очень устала морально от страха, что деньги кончатся - и закончится моя жизнь. Я очень хочу жить! Даже в таком состоянии", - рассказала Галина.

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