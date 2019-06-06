В Петрозаводске женщина отравилась газом

Спасатели отвезли женщину в БСМП, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел 5 июня на ул. Антонова в 11.27.

Пожарные с помощью 30-метровой автолестницы через балкон попали в квартиру на 3 этаже.

В доме чувствовался сильный запах газа. Спасатели перекрыли конфорки. Хозяйку квартиры отвезли в БСМП.