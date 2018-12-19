ВИДЕО:В Петрозаводске женщина получила травмы в ДТП

ДТП произошло на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 18.30 водитель Skoda Rapid при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, двигающимся по главной дороге.

В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля Skoda. Ей назначено амбулаторное лечение.