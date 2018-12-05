В Петрозаводске женщина пострадала в ДТП, которое устроил водитель иномарки

Авария произошла на пересечении улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта поздним вечером 4 декабря, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 23.10 на перекрестке ул. Ленинградской и пр. Октябрьский водитель Chevrolet Lacetti неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль "ВАЗ 2115".

В результате пострадала пассажир автомобиля "ВАЗ 2115".