В Петрозаводске женщина вышла из поликлиники и пропала

Команда "Доброспас" просит помощи в розыске женщины, которая пропала после посещения поликлиники в столице Карелии.

«Доброспас» сообщает, что петрозаводские полицейские заняты поиском Кореневой Татьяны Витальевны 1951 года рождения.

17 июля, в субботу, в районе 10:00 она вышла из поликлиники № 4 на Ключевой и с того момента ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры сообщают, что у женщины наблюдается спутанность сознания.

На пострадавшей были голубая футболка в ромбик, черные брюки, белые босоножки.

«При установлении местонахождения или получении другой значимой информации просьба сообщить по телефонам: +79872400341, +79535342572», — говорится в сообщении «Доброспаса»