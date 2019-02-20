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Новости. Криминал
12:02, 20 Февраля 2019
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Петрозаводске женщину обманули при получении кредита

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В салоне сотовой связи пенсионерка, пожелавшая взять кредит, лишилась 105 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска февральским днем с заявлением о краже обратилась 57-летняя горожанка. Она сообщила, что накануне оформила кредит на сумму 605 тысяч рублей в одном из салонов сотовой связи.

Менеджер объяснил ей, что, согласно условиям предоставления кредита, ей необходимо оплатить страховку стоимостью 105 тысяч рублей из только что полученных кредитных средств. Для оплаты этой страховки специалист с помощью мобильного сервиса и перевел ее деньги на некий счёт. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что вместо 500 тысяч рублей, ее баланс составляет лишь 395 тысяч, и обратилась в органы внутренних дел.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 24-летнего горожанина, работника салона связи. По версии правоохранителей, страховая сумма в 105 000 рублей была списана со счёта заявительницы автоматически, а вот другие 105 000 рублей гражданин перевёл на свой личный счет.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ранее не судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. К настоящему времени он полностью возместил ущерб.

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Комментарии

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User
2019-02-20 12:33:02
"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!"(c)
Женщину обманули уже тогда, когда сказали, что страховка входит в условия кредита. Одна услуга не может навязывать другую, плюс страховка - дело добровольное. А уж услышав сумму страховой премии, надо было моментально разворачиваться и бежать оттуда.
кир
2019-02-20 12:46:31
User, правильно. В банках тоже навязывают страховку. Но мы не поддаемся. :)
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