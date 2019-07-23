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Новости. Криминал
07:25, 23 Июля 2019
фото: pixabay.com / TRAPHITHO

В Петрозаводске злодей похитил ботинки и угрожал продавцу мачете

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, угрожавшего физической расправой продавцу магазина.

19 июля около полудня сотрудники вневедомственной охраны выехали на помощь работникам одного из петрозаводских магазинов одежды и обуви. Причиной вызова стал агрессивный покупатель, сообщают в Управлении Росгвардии по Карелии.

23-летний администратор торгового заведения рассказал прибывшим на место стражам правопорядка, что во время просмотра камер видеонаблюдения он заметил, как неизвестный мужчина взял с полки ботинки стоимостью 900 рублей и покинул магазин, не расплатившись. 

Молодой человек увидел правонарушителя у одного из домов на Хвойном переулке, догнал его, предложил ему вернуть неоплаченный товар и проследовать обратно в магазин. В ответ гражданин начал вести себя агрессивно — ругался нецензурной бранью и угрожающе размахивал мачете, которое у него было с собой, рассказали в Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний петрозаводчанин. В ходе проверки росгвардейцы установили, что задержанный мужчина находится в местном розыске. Правонарушитель рассказал наряду вневедомственной охраны, что он передал похищенные ботинки своему знакомому — он также был задержан росгвардейцами неподалеку от места происшествия. 

Задержанные граждане были переданы наряду патрульно-постовой службы полиции. Дальнейшим выяснением всех обстоятельств произошедшего займутся сотрудники органов внутренних дел.

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Комментарии

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кир
2019-07-23 10:49:37
09:50:42 опять мстят поташовцы, так редакция?
кир
2019-07-23 09:50:42
В интернет-терминологии, «тролль» — это человек, который размещает грубые или провокационные сообщения в Интернете, например, в дискуссионных форумах, мешает обсуждению или оскорбляет его участников. Слово «троллинг» может характеризовать либо непосредственно одно сообщение, либо в целом размещение таких сообщений. Понятие «троллинг» также используется, чтобы описать деятельность троллей вообще.

В целом, подобное поведение подпадает под определение хулиганства (не обязательно в юридическом контексте), являясь одной из его форм. Некоторые люди занимаются троллингом с целью собственного развлечения, получая удовольствие от собственных действий. Бывает, что целью троллинга становятся как раз люди, пытающиеся привлечь внимание к своей персоне или фанатично верующие во что-либо. Тролли, занимающиеся подобным видом троллинга, больше наслаждаются процессом, чем результатом, и никогда не раскрывают собственных данных. Бывает, что одним человеком заводится несколько аккаунтов на одном сайте, основной из которых используется по прямому назначению, а вспомогательный — для троллинга. Сами тролли делят троллинг на «толстый» и «тонкий». «Толстый» троллинг всегда виден при первом взгляде, он состоит в вызывающем поведении, прямых оскорблениях и однозначных нарушениях правил. «Тонкий» троллинг намного сложнее распознать, его удачность и степень воздействия зависит от того, насколько хорошо тролль разбирается в людях. «Тонкий» тролль отлично знает все правила, принятые в месте, где он троллит, и действует на их грани, не нарушая напрямую, зачастую вынуждая администрацию на превышение полномочий или на нарушение собственных же правил. Успешно проведённый «тонкий» троллинг может даже не быть обнаружен.
кир
2019-07-23 09:20:56
В этом дерьме будем жить всю оставшуюся жизнь? В новостях из морга и о унылых преступлениях?
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