В Петрозаводске злодей похитил ботинки и угрожал продавцу мачете

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, угрожавшего физической расправой продавцу магазина.

19 июля около полудня сотрудники вневедомственной охраны выехали на помощь работникам одного из петрозаводских магазинов одежды и обуви. Причиной вызова стал агрессивный покупатель, сообщают в Управлении Росгвардии по Карелии.

23-летний администратор торгового заведения рассказал прибывшим на место стражам правопорядка, что во время просмотра камер видеонаблюдения он заметил, как неизвестный мужчина взял с полки ботинки стоимостью 900 рублей и покинул магазин, не расплатившись.

Молодой человек увидел правонарушителя у одного из домов на Хвойном переулке, догнал его, предложил ему вернуть неоплаченный товар и проследовать обратно в магазин. В ответ гражданин начал вести себя агрессивно — ругался нецензурной бранью и угрожающе размахивал мачете, которое у него было с собой, рассказали в Росгвардии.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний петрозаводчанин. В ходе проверки росгвардейцы установили, что задержанный мужчина находится в местном розыске. Правонарушитель рассказал наряду вневедомственной охраны, что он передал похищенные ботинки своему знакомому — он также был задержан росгвардейцами неподалеку от места происшествия.



Задержанные граждане были переданы наряду патрульно-постовой службы полиции. Дальнейшим выяснением всех обстоятельств произошедшего займутся сотрудники органов внутренних дел.