В Петрозаводске зоозащитники собирают деньги на сено для зимовки животных в приюте

Приют для животных в столице Карелии пытается запастись на зиму сеном.

Срочный сбор на сено открыли в группе помощи безнадзорным животным "Надежда".

"Без сена наши подопечный просто не смогут перезимовать, замерзнут!!! Сумма к сбору 6 тысяч рублей, чтобы запастись на всю зиму! Друзья, пока есть возможность купить, пожалуйста помогите!!! Всего 60 человек по 100 рублей, и собачки будут проводит зиму в тепле и сухости!!! Не оставайтесь равнодушными!! Сбор очень важный и очень срочный!!!!" – пишут в группе.

Подробности можно узнать здесь.