В петрозаводской администрации рассказали, когда начнут уничтожать крыс

Специалисты ЖКХ готовятся к масштабной кампании.

Масштабная дератизация в Петрозаводске стартует 18 сентября, сообщили в паблике городской администрации.

Специалисты ЖКХ готовятся к очередной кампании. По муниципальному контракту крыс потравят на около 300 площадках городских территорий.

В администрации призвали управляющие компании, собственников зданий, предприятий торговли и общепита также провести дератизацию для достижения большего эффекта.

Кроме того, жителям напомнили, что выбрасывать ТКО можно только в предназначенные для этого контейнеры. Складировать отходы возле площадок запрещено: скопление мусора неминуемо влияет на увеличение популяции крыс.

Напомним, о чем говорили на традиционной планерке в мэрии Петрозаводска, мы писали ранее.