В Петрозаводском техникуме городского хозяйства прошел республиканский конкурс "Лаборант химического анализа"

В рамках недели профессионального мастерства "Молодые профессионалы Карелии" в Петрозаводском техникуме городского хозяйства состоялся республиканский конкурс "Лаборант химического анализа".

Конкурс прошел при поддержке АО "ПКС-Водоканал". Жюри возглавил начальник испытательной лаборатории АО "ПКС-Водоканал" Андрей Платонов. Также в жюри конкурса вошли преподаватель Кондопожского техникума Ирина Липатова, преподаватели Петрозаводского техникума городского хозяйства Наталья Романова и Дмитрий Мершуков.

С приветственным словом перед зрителями и участниками конкурса выступил технический директор АО "ПКС-Водоканал" Виталий Остапчук: "Специальности направления водоснабжения и водоотведения сейчас очень востребованы, и мы особенно нуждаемся в молодых кадрах. Такие конкурсы, как этот, помогают выявить лучших и, конечно, мотивируют каждого развиваться в профессиональном плане!". А главному управляющему директору "РКС Петрозаводск" Александру Сафронову вручили письмо от министерства образования Республики Карелия и Ассоциации профессиональных образовательных организаций Карелии "Совет директоров" с благодарностью за помощь в организации и проведении конкурса профессионального мастерства.

Всего конкурсанток было пятеро: две из них – студентки Института биологии, экологии и агротехнологий Петрозаводского государственного университета, три – студентки Петрозаводского техникума городского хозяйства, обучающиеся по специальности "Водоснабжение и водоотведение". Система оценивания конкурсанток была необычной, каждая могла занять заслуженное призовое место, в зависимости от того, на сколько процентов справилась с работой. Отсюда и неожиданный результат – третье место заняли сразу три студентки: Лидия Быкова, Диана Дмитриева, Екатерина Федорова. Все они учаттся в Петрозаводском техникуме городского хозяйства. Первое место заняла Анна Успенская, студентка ПетрГУ. Студентка университета Мария Павлова получила сертификат участника. А вот второе место не досталось никому. Жюри конкурса отметило, что все девочки показали себя достойно, и в следующем году каждая из них может стать победителем.

Поздравляем всех победителей и участников республиканского конкурса "Лаборант химического анализа"! Участие в конкурсе – это уже победа, прежде всего, над собой. АО "ПКС-Водоканал" ждет вас на практике в испытательной лаборатории!

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