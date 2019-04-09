В ПФР объяснили, как узнать размер будущей пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия после увольнения.

"Получить эту информацию можно двумя способами. Первый — нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФР. В нем отражаются два размера пенсии — тот, что людям платят в настоящий момент, и какой она стала после прошедших индексаций и будет платиться после увольнения", — пишет издание.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".