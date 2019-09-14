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Новости. Общество
14:34, 14 Сентября 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В ПФР рассказали, в каких случаях могут снизить пенсию

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В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах. Этому есть несколько причин.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с законом удержания части суммы могут быть на следующих основаниях: решение суда о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, исполнительные документы о взыскании сумм, излишне выплаченных человеку, пишут "Известия".

То есть, как объясняет «Российская газета», если пенсионер вовремя не заплатил штрафы или не внес квартплату, то дело о взыскании передается судебным приставам, и те списывают задолженность из пенсии до ее полного погашения.

Как отмечает издание, так как пенсия является доходом, то сейчас нет никаких ограничений по взысканию. По исполнительным документам, за пенсионером должна быть сохранена половина о суммы выплат. В случае, если взыскивают к примеру невыплаченные алименты, размер удержаний может достигать 70%.

Если сумма пенсии превышает установленную, то лишние деньги ежемесячно возвращаются в Пенсионный фонд, при этом удержания не могут превышать 20%. Это происходит в случаях, если человек утрачивает право на получение пенсионных выплат, но не информирует об этом соответствующие органы.

Также на уменьшение пенсии может повлиять переезд в другой город на постоянной основе, поскольку при смене места жительства меняется региональный коэффициент, который учитывается при расчете выплат. В данном случае можно попытаться сохранить регистрацию в том месте, где выплаты были больше.

Ранее сообщалось, что в 2020 году пенсии россиян ждет индексация. Размер страховых выплат увеличат на 6,6%, а социальных — на 7%. В среднем страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров составят 16,4 тыс. рублей.

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Комментарии

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Бриг
2019-09-14 14:44:35
Как же вы утомили с урезанием всего и вся . Зарплаты бы себе ПФР урезали , да и самоликвидировались бы . Какой то бред повсеместный .
О введении 4ч дневки так говорить противно , дуболомы , а не чиновники .
кир
2019-09-14 14:44:27
Один бывший врач, теперь они на слуху, фиктивно устроил к себе на работу свою жену, у которой не было стажа. "Выработала" она трудовой стаж для пенсии.
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